Furia Vlahovic, contatto in area e nuove polemiche: “Al VAR nessuno ha visto”

Lecce-Juventus, quanto successo nell’area di rigore giallorossa sta destando non poche polemiche. Reazione immediata: ecco la carrellata

Prima mezz’ora vibrante al “Via del Mare”, dove Lecce e Juventus stanno dando vita ad un match piuttosto animato, con occasioni da ambo le parti. Dopo i primi squilli bianconeri, infatti, i padroni di casa hanno progressivamente preso campo e coraggio, facendosi vedere in diverse circostanze dalle parti di Szczesny.

Poco dopo l’azione più importante della gara fino a questo momento, con il colpo di testa di Mckennie salvato sulla linea da Krstovic, la compagine di Allegri ha provato a dare continuità alle proprie sortite offensive. Al 16′ minuto di gioco nell’area di rigore del Lecce Vlahovic è stato fermato da una sbracciata, apparsa involontaria, di Pongracic. Secondo Luca Marelli il contatto tra il difensore del Lecce e l’attaccante della Juventus sarebbe stato un normale contatto di gioco, non punibile con l’assegnazione del calcio di rigore. Tanto è bastato, però, per accendere il popolo dei social, che ha espresso il proprio dissenso sulla decisione di Doveri di non assegnare il calcio di rigore a favore della Juve:

Per molto meno e a metà campo hanno annullato un gol a Kean. Fanno e disfano a piacere… #Vlahovic #LecceJuventus — Professorone (@Madman00368360) January 21, 2024

Quello su Vlahovic non era rigore? — OPROFETAHERNANES🇧🇷 (@HernanesPrime) January 21, 2024

Si Vlahovic contatto ruvido ma non intenzionale … più o meno come quello di kean su faraoni — Il numero uno dei facinorosi (@DomenicoGram) January 21, 2024

E anche stasera, al Var nessuno ha visto nulla su vlahovic — G_G 🤍🖤 (@Gobbacciavera1) January 21, 2024

Indovinate a chi avrebbero dato rigore anche se è stato un contatto pulito su Vlahovic? #LecceJuve #jvtblive — Phillip Maizza (@PhillipMaizza) January 21, 2024

“sbracciata su Vlahovic in area ma non è fallo perché è fatta con mano aperta e non con il pugno”

😳#LecceJuve #FinoAllaFine — Sabrina (@SabryS1897) January 21, 2024