Dalla battuta di Allegri al rinnovo di Lautaro Martinez: Marotta chiude i giochi

Alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli, sono arrivate le parole di Beppe Marotta che ha toccato diversi argomenti. Parole di Allegri e rinnovo di Lautaro Martinez su tutti

Quella che sta per iniziare ha tutta l’aria di essere una settimana chiave per l’Inter. Impegnata nella finale di Supercoppa contro il Napoli e nel duello a distanza per lo Scudetto contro la Juventus, i nerazzurri vogliono rispondere presente e dettare nuovamente la loro legge.

Nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni della Rai, Beppe Marotta ha toccato diversi argomenti. Dopo aver detto la sua sulle parole di Max Allegri e delle ultime metafore utilizzate dal tecnico livornese, l’amministratore delegato dell’Inter ha passato in rassegna anche la questione legata al rinnovo di Lautaro Martinez. Ecco le sue parole: “Siamo l’Inter e non vogliamo nasconderci, vogliamo essere protagonisti. Sappiamo di poter competere per il traguardo. Battuta di Allegri? Sono per la buona fede, lui interpreta il suo ruolo nel suo contesto. Probabilmente anche noi replicheremo al momento giusto”.

Marotta sul rinnovo di Lautaro Martinez: “Vogliamo continuare, non ci saranno problemi”

Marotta ha poi continuato, sempre nell’ambito del botta e risposta con Allegri: “L’ironia e le metafore si spendono: questo è il bello del calcio. L’importante è che ci sia rispetto, in campo e fuori”.

Come già anticipato, Marotta ha fatto anche un punto sul rinnovo di Lautaro Martinez. Nonostante i rallentamenti causati dai tanti impegni che hanno visto protagonisti i nerazzurri, l’ad dell’Inter ha confermato come la volontà delle parti sia quella di trovare un accordo e continuare il rapporto insieme. Di seguito le parole di Marotta sull’argomento: “Rinnovo Lautaro? Ci siamo fermati a causa di questi impegni; di vantaggio c’è il fatto che tutte le parti vogliono continuare nel rapporto. Non ci saranno problemi”.