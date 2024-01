Chiesa, la verità sull’infortunio: ecco quando torna

La Juventus a Lecce senza Federico Chiesa, è l’attaccante bianconero a fare chiarezza sulle proprie condizioni fisiche

Una trasferta importante, quella di Lecce, per la Juventus, in cui però rinunciare a Federico Chiesa. Una assenza annunciata alla vigilia dal tecnico Massimiliano Allegri, che ultimamente sta comunque puntando su un altro giocatore in grande spolvero.

La nascita della stessa di Yildiz, tra i bianconeri, ha ammorbidito l’impatto del calo di rendimento dell’attaccante classe 1997, dopo un grande avvio di campionato. Chiesa rimane un giocatore fondamentale, ma in questa fase ha meno centralità rispetto al recente passato. Anche per le sue condizioni fisiche non proprio brillanti nelle ultime settimane. Al punto che per molti sono sorte ulteriori preoccupazioni sul prosieguo della stagione, visto che a lungo il giocatore ha dovuto riprendersi, come noto, da un grave problema al ginocchio.

Juventus, Chiesa parla sui social del suo infortunio

Su come sta effettivamente, ha fatto chiarezza lo stesso Chiesa sui social. Dichiarazioni rilasciate su Twitch, nel corso di una serata di relax con annessa partita a Fortnite ed altri giochi.

Nessun allarme, ma la gestione normale di un problema piuttosto particolare. “Ho preso una botta – ha spiegato – Un colpo ginocchio contro ginocchio, questo mi ha obbligato a stare fermo. Sono cose che succedono in campo”. Dunque, non c’è particolare preoccupazione ma soltanto la necessaria prudenza quando si tratta di sollecitare una articolazione già delicata di suo. Per i prossimi impegni, Chiesa potrebbe essere disponibile, Allegri cercherà di recuperarlo quanto prima.