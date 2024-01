Caos in diretta dopo Lecce-Juve: “Come al solito”

Roberto D’Aversa stizzito nel post-partita non solo per la sconfitta dei suoi ragazzi

Nonostante una prima ora di gioco disputata quasi alla pari con la Juventus e con buone occasioni avute soprattutto nel primo tempo, il Lecce questa sera si è dovuto arrendere alla forza della formazione bianconera.

Un match che Roberto D’Aversa ha commentato nel post-partita, esordendo con una polemica ai microfoni di ‘Dazn’: “Se sono in ritardo perché ho parlato alla squadra? No, sono arrivato dopo perché mi avete fatto aspettare come al solito, prima di me c’erano altre persone”.

Tornando alla gara, il tecnico ha valutato con lucidità cosa è andato storto: “Abbiamo fatto buoni 60 minuti, quando abbiamo preso gol è venuta fuori la forza di questa squadra che fatica a subire reti. Il rammarico è che sul primo gol potevamo gestirla meglio e abbiamo preso un contropiede. Il gol subito ha smontato un po’ i ragazzi. Perché poi nei numeri te la sei giocata alla pari, ma poi hai perso 3-0 con la Juventus. Nella determinazione e nella qualità sono stati più bravi di noi ed hanno portato a casa un risultato meritato”.

Sul momento negativo del suo Lecce, l’allenatore ha riportato l’attenzione sul vero obiettivo del club: “Nelle ultime partite abbiamo giocato contro Lazio, Atalanta, Juventus e Inter. Se abbiamo fatto un solo punto è anche perché abbiamo giocato contro queste squadre. Sapevamo quale doveva essere il nostro percorso, salvarci all’ultima giornata di campionato. Dobbiamo ragionare adesso a fare quei 16/17 punti per raggiungere il nostro obiettivo. Il calendario adesso ha contribuito, ciò non toglie che dobbiamo migliorare l’aspetto realizzativo e cercare di subire meno gol”.