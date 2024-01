Bastano tre milioni: la Juventus lo porta via al Barcellona

La Juventus irrompe sul mercato, duello con il Barcellona e chance per il sorpasso per i bianconeri: le cifre dell’operazione

La Juventus, in questa stagione, sta provando a mettere le basi per un brillante futuro. Un nuovo ciclo che si è aperto su capisaldi assai diversi dalla precedente gestione, e la nomina di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo ne è la prova.

Abituato fin dall’inizio della carriera a muoversi con grandissima oculatezza, anche alla Juventus sta seguendo gli stessi principi. E dunque, sia nel mercato estivo che in questo invernale, niente spese folli, ma mosse calibrate e ponderate. I bianconeri non investiranno, verosimilmente, in acquisti per l’immediato, nella consapevolezza che il gruppo sta rendendo bene. Ma c’è già stato qualche passo verso la prossima stagione, come il colpo Djalò, in arrivo a breve. Non l’unica operazione che la Juventus potrebbe compiere in prospettiva. E ce n’è una per la quale i bianconeri sono in corsa con il Barcellona, con la concreta possibilità di superare i blaugrana.

Juventus, il pallino di Giuntoli: sfida al Barcellona, le cifre

Giuntoli è molto interessato ai giovani talenti e ha messo nel mirino un giocatore che ha suscitato le attenzioni di diverse grandi d’Europa, per il quale Xavi stravede, come Lucas Bergvall.

Il 17enne svedese si sta segnalando come uno dei futuri crack del calcio europeo, capace di disimpegnarsi tra il centrocampo e la trequarti offensiva. Addirittura schierato in alcune occasioni dal Djurgarden come falso nueve. Un talento per il quale il club nordico chiede 10 milioni di euro, ma l’offerta del Barcellona è ferma a 7, come riportato da ‘Elnacional.cat’. Basterebbe dunque alla Juventus offrire tre milioni in più dei blaugrana per assicurarsi un talento dal futuro assicurato.