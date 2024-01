Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 19 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 19 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport guarda alla sfida di questa sera tra i nerazzurri e i biancocelesti: “FAME DA INTER”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Napolissimo in finale con Zerbin”; “De Ketelaere: ‘Io magro come Sinner, ora sono un 9 e mezzo e rinasco all’Atalanta”; “Juve e Milan i colpi per l’estate”; “Signora a nozze con Koopmeiners”; “Diavolo che punta: Sesko del Lipsia”; “Giroud sempre più leader rossonero, altro che vecchietto”.

Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria per 3-0 del Napoli sulla Fiorentina, con il ticket per la finale di Supercoppa italiana strappato dai partenopei: “ALLA MAZZARRI”. Gli altri titoli di giornata: “Fiorentina battuta da Simeone e super Zerbin”; “È Lautaro-Ciro”; “La Juve presta Kean al Cholo”; “Un trofeo due valori diversi”; “Un rigore moderno fa volare la Nigeria di Osimhen”.

La prima pagina di Tuttosport riguarda il mercato della Vecchia Signora, in particolare il grande colpo a centrocampo per l’estate: “LA JUVE COMPRA IN CENTRO”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Zerbin, Superfavola nel deserto”; “Kean va all’Atletico Madrid: trova Morata e in Europa sfida l’Inter”; “Il mio record che cambiò il ciclismo”; “Io, l’Atalanta e la mia fedina pulita”; “Toro, all’attacco un altro Buongiorno”; Con Vincenzi un secolo fa finì l’Italia del Nord”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 19 gennaio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 19 gennaio 2024.

In Francia L’Equipe dedica la prima pagina al grande tennis, che è tornato protagonista all’Australian Open: “LE REARMEMENT TENNISTIQUE”. In Spagna il quotidiano AS apre con la vittoria dell’Atletico Madrid nel derby di Copa del Rey: “COPAZO DE GRIEZMANN”.