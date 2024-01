Promessa del Milan a Leao: cifra e destinazione già decise per l’addio

Nuovi rumors sul futuro di Leao in casa Milan. Irrompe un altro top club: l’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

Leao ha finalmente ritrovato il gol anche in campionato mettendo fine ad un lunghissimo periodo di astinenza. Ora il portoghese ed il Milan vogliono dare continuità ai risultati per rimanere in scia di Inter e Juventus.

Nel frattempo, però, si torna a parlare della stella rossonera anche in sede di mercato. Nonostante un rinnovo già ufficiale da tempo: “L’estero? Ho rinnovato adesso, se avessi voluto andarmene l’avrei fatto. Voglio fare grandi cose al Milan nei prossimi 2-3 anni. L’Arabia Saudita? Non ho ancora raggiunto traguardi per potermene andare a giocare in Arabia. La vittoria della Champions per me vale di più di 10 milioni di euro”. Negli scorsi mesi il portoghese ha parlato così del suo futuro. Sulle sue tracce, però, sarebbe piombato un altro top club.

Calciomercato Milan, il Barcellona piomba su Leao: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il Barcellona si prepara alla rivoluzione estiva: sarà stravolto anche il tridente offensivo e sulla lista di Laporta e della dirigenza del club blaugrana ci sarebbe anche Leao.

Stando a quanto riferito dal portale spagnolo, ci sarebbe una promessa del Milan al giocatore ed al suo entourage, ovvero quella di cederlo per offerte superiori a 60 milioni di euro. Una cifra molto alta considerando i problemi economici del Barcellona. La società catalana è già avvisata.