Milan, UFFICIALE l’addio dopo sei mesi: ha già firmato

Milan, ufficialità da parte del club rossonero: addio dopo sei mesi e nuova firma

Affare di mercato in casa Milan. Addio dopo soli sei mesi e nuova avventura in vista. Il club rossonero ha già ufficializzato l’affare.

Si è già conclusa dopo solo sei mesi l’avventura di Devis Vasquez allo Sheffield Wednesday. Il portiere colombiano ha lasciato la Championship e il club inglese per tornare in Italia. Approdato al Milan come oggetto misterioso nel gennaio 2023, Vasquez ha lasciato Milano in estate per approdare nella ‘Serie B inglese’ per giocare e trovare minuti. L’avventura però non è andata benissimo: 9 gare giocate e 16 reti incassate. Il prestito si è prematuramente interrotto e per Vasquez si prospetta una nuova avventura. Il colombiano è stato ceduto in Serie B all’Ascoli in prestito sino al termine della stagione.

Questo il comunicato ufficiale:

“AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday FC. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo all’Ascoli Calcio 1898 FC fino al 30 giugno 2024″.