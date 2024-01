Milan, colpo da 50 milioni: via libera per l’attaccante

Arrivano novità importanti in merito al colpo in attacco per il club rossonero: in estate l’affare può andare in porto per 50 milioni di euro

Il 2024 sarà l’anno del bomber per il Milan. Il club rossonero in estate si regalerà un nuovo centravanti, che possa garantire tanti gol.

Anche in questa stagione Stefano Pioli si è dovuto aggrappare alle prodezze di Olivier Giroud. Il francese ha numeri importanti, da vero bomber, avendo segnato ben undici gol e realizzato sette assist. L’ex Chelsea, però, lo scorso 30 settembre, ha compiuto 37 anni. Troppi per non pensare ad un giovane a cui consegnare le chiavi dell’attacco.

Il casting è partito da tempo e nelle ultime ore sembra essere balzato in pole position, Benjamin Sesko. Il classe 2003 in forza al Lipsia, in passato è stato accostato anche all’Inter. In queste ore si sta parlando tanto di lui, anche in Germania: la possibilità che il calciatori lasci la Bundesliga, infatti, è reale.

Milan, novità dalla Germania: 50 milioni per Sesko

Il Lipsia è da sempre una bottega cara, ma chi vorrà prendere Sesko sa che potrà farlo per 50 milioni di euro. Sky Sport Germania ha, infatti, rivelato, che nel contratto del calciatore, acquistato 24 milioni più 6 di bonus, è presente una clausola dal valore sopracitato, che sarà attiva a partire dalla prossima estate.

Le grandi squadre che vorranno acquistare il classe 2003, tra cui il Milan, sono dunque avvertite. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada guardano comunque ad altri profili. Sul taccuino dei rossoneri continuano ad esserci anche i nomi di Jonathan David del Lille, Gimenez del Feyenoord e Zirkzee del Bologna.