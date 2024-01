Juve, Kean e il mercato: Giuntoli svela tutto

Juventus, parla Giuntoli ai ‘Globe Soccer Awards’: il ds a tutto tondo sul mercato e il futuro di Kean

Un mercato che in entrata non riserverà sorprese. Lo ha rivelato direttamente Cristiano Giuntoli, intervenuto ai ‘Globe Soccer Awards’, dove è stato premiato come miglior direttore sportivo dell’anno.

Giuntoli si è soffermato anche sul mercato, soffermandosi sia sull’eventuale uscita di Moise Kean che sulle operazioni in entrata: “Kean ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi. Anche qualora dovesse partire, il nostro mercato è chiuso. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo conquistato quarantanove punti in venti partite e dobbiamo continuare così”.

L’obiettivo dunque è tornare a giocare la Champions League: “In bianconero ho trovato un gruppo molto ambizioso che ha ben chiaro il nostro obiettivo: tornare a giocare la Champions League la prossima stagione. Questo deve essere il nostro focus. La frase di Allegri sul ‘guardie e ladri’? Una battuta straordinaria da buon toscano. Voleva sdrammatizzare le polemiche. Noi guardiamo il quinto posto, vogliamo tenerlo lontano”.

Giuntoli miglior ds: “Grazie a Napoli e Juve”

Il ds della Juventus ha voluto ringraziare sia il suo attuale club che la sua ex società, il Napoli: “Essere qui mi rende orgoglioso. Dico, però, anche che non è mai giusto parlare di “io”, ma di “noi” perché se sono qui oggi è grazie all’ottimo lavoro di squadra che è stato fatto”.

Il 2023 è stato un anno speciale per il dirigente toscano. “Nella scorsa annata sportiva è stata fatta un’impresa con il Napoli vincendo lo Scudetto, mentre la stagione 2023/2024 è coincisa con l’inizio di una nuova avventura con la Juventus. Come ho detto, però, se sono in lizza per questo premio devo ringraziare tutti i collaboratori, gli allenatori e i giocatori con i quali ho lavorato in questi anni a Napoli, il presidente De Laurentiis a mister Spalletti in particolare e quelli con cui ho iniziato a lavorare alla Juventus. A Torino sono stato accolto benissimo da un gruppo di lavoro straordinario e in questa prima parte di stagione stiamo e stanno facendo un grandissimo lavoro. Stiamo puntando molto sui giovani che si stanno comportando molto bene e dobbiamo soltanto continuare così”.