“Inter in finale”: la gaffe di Mauro scatena il web

Massimo Mauro torna protagonista, dopo il battibecco co Jose Mourinho. Ora nel mirino finiscono delle sue parole dette dopo Napoli-Fiorentina

Massimo Mauro nel mirino del web. Il noto opinionista è diventato oggetto di discussione per alcune dichiarazioni nel post gara di Napoli-Fiorentina, che non sono passate inosservate.

Mauro si è, infatti, rivolto a Walter Mazzarri, fresco vincitore della semifinale di Supercoppa Italiana, grazie al passaggio alla difesa a tre, con queste parole: “Pensi di riproporla anche in campionato oltre che in finale contro l’Inter?”. L’opinionista ha dunque dato per scontato la presenza nell’ultimo atto della competizione della squadra di Simone Inzaghi, che in realtà dovrà affrontare domani la Lazio.

La gaffe è servita, ma dopo pochi attimi arriva la retromarcia immediata: “Scusatemi, Inter o Lazio”, si corregge Mauro, ma l’errore ha ormai fatto il giro del web. L’opinionista finisce così nel mirino di tanti tifosi su X, letteralmente scatenati.