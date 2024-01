Grave infortunio e addio: non giocherà più coi bianconeri

Il guaio muscolare lo obbligherà a rimanere ai box fino al termine della stagione. In scadenza nel 2025, il club ragiona sulla cessione in estate

La stagione, per lui, è finita in anticipo a causa di un serio infortunio. Non solo, anche la sua avventura nel club bianconero potrebbe essere terminata qui.

Parliamo di Joelinton, centrocampista brasiliano del Newcastle infortunatosi all’inguine nel match di Fa Cup contro il Sunderland. Il classe ’96 dovrà operarsi, con l’intervento che lo costringerà a stare ai box per i prossimi 3-4 mesi. In pratica la sua annata calcistica si è conclusa in Fa Cup, e forse anche la sua avventura in maglia bianconera. Il ‘Daily Mail’, infatti, mette in evidenza le difficoltà che sta riscontrando il club del fondo PIF fronte rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025.

L’entourage di Joelinton ha chiesto un aumento di ingaggio che, se venisse accettato, lo farebbe diventare il calciatore più pagato dell’intera rosa a disposizione di Howe. I ‘Magpies’ non intendono accontentare il proprio numero 7, così la prossima sessione estiva di calciomercato rappresenterà in sostanza l’ultima occasione per ottenere qualcosa dal suo cartellino.

Newcastle, Joelinton rinnova solo se abbassa le richieste contrattuali

Joelinton milita nel Newcastle dall’estate 2019, con il suo trasferimento dall’Hoffenheim costato la bellezza di 44 milioni di euro.

Cresciuto nello Sport Recife, il ventisettenne di Aliança ha disputato 180 partite (23 quest’anno) con la maglia dei bianconeri: 25 i gol realizzati, 15 gli assist sfornati. I numeri evidenziano come sia stato ed è tutt’ora un calciatore importante per il Newcastle, il quale però è pronto a lasciarlo partire in estate, a meno che il brasiliano decida di abbassare le sue richieste contrattuali.