DIRETTA Supercoppa italiana, Inter-Lazio 1-0 | Thuram sotto porta non perdona! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Lazio, seconda semifinale della Supercoppa italiana in terra araba

Dopo il netto 3-0 contro la Fiorentina, il Napoli conoscerà questa sera l’avversaria nella finale della Supercoppa italiana. Alle 20 è previsto il fischio d’inizio di Inter-Lazio, seconda semifinale di questo mini torneo in terra araba. Archiviato il primo appuntamento tra mille polemiche per la scarsissima affluenza di pubblico, la vincitrice della scorsa edizione della Coppa Italia e la seconda classificata della Serie A 2022/23 sono pronte a darsi battaglia.

Reduce dalla roboante vittoria per 5-1 in casa del Monza, la squadra allenata da Simone Inzaghi deve difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Per farlo, potrà contare su tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per il lungo degente Juan Guillermo Cuadrado. L’undici di Maurizio Sarri sta attraversando il suo miglior momento stagionale, come testimoniano le cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa. L’ultima sconfitta dei biancocelsti risale proprio alla sfida di campionato contro i nerazzurri (0-2), quando Provedel venne battuto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa

Giallo in casa Lazio. Inizialmente inserito nelle formazioni ufficiali, Zaccagni non giocherà: al suo posto c’è Pedro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri