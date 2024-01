Dalla Lazio il pupillo di Inzaghi: scelto il colpo Inter

Il calciatore è stato uno dei fedelissimi del tecnico interista quando si trovava sulla panchina biancoceleste

Tra Inter e Lazio, oltre ad un rapporto da sempre cordiale dettato anche dal gemellaggio tra le proprie tifoserie, storicamente si sono spesso intrecciate diverse operazioni di mercato. Non solo tra calciatori di alto livello, visto che le due società hanno pure condiviso sulle proprie panchine tecnici di grande calibro come Roberto Mancini e lo stesso Simone Inzaghi.

Insomma, una tradizione forte che potrebbe andare avanti ancora nei prossimi anni. Non è un mistero, ad esempio, che l’attuale tecnico dell’Inter abbia tentato di sedurre a Milano alcuni dei suoi ex calciatori allenati nella Capitale. Su tutti, in relazione alle possibilità economiche del club nerazzurro, in passato un nome parecchio caldo è stato quello di Manuel Lazzari, senza considerare poi altri profili fuori portata come quello di Sergej Milinkovic-Savic prima del trasferimento in Arabia Saudita.

Un altro ex per il quale Inzaghi stravede è Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo deve molto all’allenatore dell’Inter, che meglio di chiunque altro lo ha saputo valorizzare nella mediana biancoceleste. Una trasformazione che ha fatto del classe 1992 uno degli interni di centrocampo più determinanti nel nostro campionato e che lo stesso Inzaghi è riuscito a replicare anche sulla panchina nerazzurra con altri interpreti come Calhanoglu e Mkhitaryan.

Calciomercato Inter, deciso l’affare Luis Alberto con la Lazio

Inter e Lazio, l’una di fronte all’altra in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana, potrebbero presto tornare ad operare insieme sul mercato.

Un’ipotesi che è stata affrontata nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it e che ha visto come grande protagonista proprio Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, considerato un vero e proprio pupillo di Simone Inzaghi, è stato infatti il più votato nell’ottica di un futuro trasferimento all’Inter con il 46,4% delle preferenze ricevute. Al secondo posto, invece, si è posizionato un altro laziale che negli ultimi due anni ha fatto grandi cose nella Capitale come Ivan Provedel, al 28,6%. A chiudere la classifica, infine, Ciro Immobile al 14,3% e Manuel Lazzari con il 10,7%.

Sondaggio Twitter – Calciomercato.it