Cristiano Ronaldo esalta la Saudi League: ha già superato l’Europa

Cristiano Ronaldo non rinnega la scelta di andare a giocare in Arabia Saudita, anzi: l’annuncio del portoghese spiazza tutti

Appuntamento importante per i principali protagonisti del mondo del calcio, con i ‘Globe Soccer Awards’ che si stanno svolgendo a Dubai. Presenza immancabile quella di Cristiano Ronaldo, che continua a far parlare di sé anche all’Al Nassr. Nell’anno solare 2023, ha segnato più gol di tutti, anche del fenomeno Haaland.

Sul palco, CR7 si è detto fiero del traguardo raggiunto, manifestando la volontà di continuare a giocare al massimo livello possibile anche ora che ha 39 anni (li compirà tra qualche settimana). Tra le frasi dell’attaccante lusitano, anche una destinata a far discutere. Da parte sua, non viene rinnegata, anzi, la scelta di aver accettato la Saudi Pro League. Che a suo dire ha il potenziale per essere un campionato molto competitivo e in realtà lo è già. “Ci vorrà molto tempo, ma la Saudi League diventerà una delle 3 leghe top più importanti al mondo – ha affermato – Il campionato non è inferiore alla Ligue 1, anzi mi sembra maggiormente competitiva. Ora che sono qui da un anno posso dirlo, siamo meglio del torneo francese”. Il dibattito che ne seguirà in questi giorni sarà certamente piuttosto pepato.