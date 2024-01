Arabia Saudita sul Milan: incontro con Cardinale a Milano

L’Arabia Saudita corteggia il Milan da tempo, ma ora l’asse sembra scaldarsi: incontro a Milano con Gerry Cardinale

Il progetto Milan intrapreso dal numero 1 di RedBird Gerry Cardinale procede a passo spedito: dopo la rottura traumatica in estate con Paolo Maldini, la società rossonera si sta ancora riassestando e l’ingresso di Zlatan Ibrahimovic come collaboratore della proprietà americana è un grande aiuto in questo senso.

Cardinale ha ribadito a più riprese che il suo obiettivo è quello di riportare il club meneghino ai vertici del calcio europeo, come fece Silvio Berlusconi quando divenne proprietario del Diavolo. La stagione del Milan non è delle migliori, col cammino in campionato che procede tra alti e bassi – anche se la zona Champions non sembra essere in discussione – e quello in Champions League che si è interrotto nella fase a gironi. Per guardare al futuro in maniera ancora più ottimistica, tuttavia, Cardinale potrebbe consentire l’ingresso in società dell’Arabia Saudita: incontro a Milano.

Cardinale incontra i sauditi: c’è la volontà di acquistare il Milan

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, Gerry Cardinale avrebbe avuto un incontro con degli investitori sauditi (riconducibili a Saudi Aramco) per discutere della possibilità di un loro ingresso nel Milan.

Inizialmente i sauditi si sarebbero mostrati disponibili ad entrare anche come soci di minoranza, con una quota comunque vicina al 50%, ma nelle ultime settimane sta prendendo forza anche un altro scenario. Il fondo proveniente dall’Arabia Saudita avrebbe espresso anche la volontà di acquisire la maggioranza delle quote del club. Per quanto risulta al momento, tuttavia, da parte di Cardinale non ci sarebbe la volontà di cedere la maggioranza del club meneghino e quindi i discorsi non sono entrati nemmeno in una fase di trattativa. Non è comunque da escludere, invece, che si possa verificare nel futuro prossimo il primo scenario: l’ingresso dei sauditi come soci di minoranza, che porterebbero nuovi fondi nelle casse del Milan.