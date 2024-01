Altro che Arabia, Mourinho ‘gufa’ per ottenere la panchina

Lo Special One è stato immediatamente avvicinato dall’Arabia Saudita dopo essere stato esonerato dalla Roma

Non c’è un attimo di pace nella vita frenetica di José Mourinho. Neanche il tempo di metabolizzare l’esonero nei suoi confronti da parte della Roma e la sostituzione immediata con Daniele De Rossi sulla panchina giallorossi, che in Arabia Saudita si è subito scatenato il mercato sul suo nome.

Su tutti, come confermato ai microfoni di Calciomercato.it dal giornalista arabo Turki Alghamdi, sembra essere molto forte il pressing dell’Al-Shabab. Il club, stando alle parole del cronista, avrebbe già dato il via libera all’operazione Mourinho, in attesa “dell’approvazione da parte del Comitato delle Finanze del Ministero dello Sport”. Non è in effetti la prima volta che l’allenatore portoghese riceve il fascino da parte dell’Arabia Saudita, considerato che già la scorsa estate erano arrivate delle proposte economicamente molto importanti ma rispedite al mittente per il legame con la Roma.

Non tutti, però, sembrano essere d’accordo con quest’ultima ipotesi di mercato per il futuro dell’ex tecnico giallorosso. Ai microfoni di ‘ESPN’, infatti, Frank Leboeuf ha riportato alla luce una vecchia intervista in cui Mourinho svelava tutt’altre ambizioni per la propria carriera. L’ex difensore del Chelsea, in particolare, ha ricordato uno dei grandi sogni che l’allenatore non ha mai nascosto: poter sedere, un giorno, sulla panchina della Nazionale Portoghese da commissario tecnico.

Calciomercato, non solo Arabia Saudita: Mourinho sulla panchina del Portogallo

Dopo la nomina di Roberto Martinez come nuovo Ct, il Portogallo ha deciso di puntare forte sullo spagnolo ex Belgio con un contratto fino al 2026.

Per Leboeuf, però, Mourinho potrebbe giocarsi tra pochi mesi ancora una chance importante: “Ricordo di aver intervistato il signor Mourinho quando era al Madrid o al Chelsea e veniva a Los Angeles. Ha ammesso che l’ultima cosa che gli piacerebbe fare nella sua carriera da allenatore sarebbe ottenere un posto nella Nazionale Portoghese. Penso che sarà quello il suo obiettivo. È complicato in questo momento con Roberto Martinez, ma penso che dovrà avere pazienza e vedere come andranno gli Europei, poi magari se salta la panchina avrà le sue possibilità”.