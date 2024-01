Allarme Milan: infortunio muscolare, subito gli esami

Le notizie sul giocatore tengono in apprensione il Milan e i suoi tifosi. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare: la situazione

C’è apprensione in casa Milan per le condizioni del centrocampista, che ha accusato un guaio muscolare all’adduttore nel corso dell’ultimo allenamento.

La notizia arriva dalla Costa d’Avorio, dove si sta giocando la Coppa d’Africa, ed è chiaramente legata ad Ismaël Bennacer, costretto a recarsi – come racconta Osmani Kamel, su X – all’ospedale di Bouaké per sottoporsi agli esami. Fortunatamente, però, la risonanza magnetica non avrebbe evidenziato nulla di grave. L’allarme appare dunque rientrato, tanto che il rossonero ha fatto ritorno in albergo, dove è stato sottoposto a dei massaggi. Domani così dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la partita contro il Burkina Faso. Un match che potrebbe essere già decisivo dopo il pareggio all’esordio.