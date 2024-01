Vlahovic torna al top: stravolto il suo futuro

La Juventus ha ritrovato un grande Dusan Vlahovic, che sta trascinando la squadra a suon di gol: ora cambia il suo futuro

Nella prima parte di stagione il fiore all’occhiello della Juventus è stata sicuramente la difesa, sempre più solida e che ha concesso pochissime occasioni agli avversari, ma nelle ultime uscite l’aria è cambiata. Non tanto per la difesa, che continua ad essere una certezza, ma perché le note più liete arrivano dall’attacco: in particolare dalla stellina Kenan Yildiz e da Dusan Vlahovic.

Con il turco, i bianconeri hanno trovato un elemento di straordinaria qualità e che rappresenta un’alternativa credibile a Federico Chiesa per Massimiliano Allegri. Con lui è tornato a sorridere anche l’attaccante serbo, che finalmente sembra aver superato tutti i problemi fisici e appare in forma smagliante: non a caso stanno arrivando anche gol a fiocchi. Contro il Sassuolo è arrivata la più veloce doppietta da fuori area da parte di un giocatore della Juventus e la media gol di Vlahovic in stagione si è abbassata ad 1 ogni 127′. Insomma, un gol ogni 2 partite, come nella miglior stagione disputata dall’ex Fiorentina. Ora anche per il suo futuro sembra essere cambiato tutto rispetto all’estate scorsa.

Vlahovic è di nuovo al top e apre al rinnovo con la Juventus

Aver ritrovato il miglior Vlahovic dà maggiori speranze alla Juventus nell’inseguimento all’Inter, che se dovesse riuscire sarebbe la grande vittoria proprio dell’attaccante serbo. In estate il club piemontese lo avrebbe scambiato col Chelsea per consegnare Romelu Lukaku a Massimiliano Allegri, ma la volontà dell’ex Viola è stata determinante per la sua permanenza a Torino. A sei mesi di distanza, la media gol di Vlahovic è nettamente migliore rispetto a quella dell’attaccante belga.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dusan avrebbe dato mandato al suo entourage di aprire al rinnovo di contratto con la Vecchia Signora. Si tratterebbe un prolungamento di un solo anno, avendo scadenza al 2026, per aiutare la Juventus a spalmare i costi del suo cartellino. Anche in questo caso, Vlahovic continua a dimostrare grande attaccamento alla maglia e alla società piemontese, come dimostra in campo e sui propri social dopo ogni partita. L’obiettivo di Dusan per il 2024 è quello di riportare un trofeo a Torino e di festeggiarlo con il rinnovo di contratto.