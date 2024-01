Squalifica choc, è UFFICIALE: torna nel 2029

Pena severissima da parte del Giudice Sportivo che ha appena emesso la sentenza sulla lunga squalifica

Non si è certo aperto nel migliore dei modi il nuovo anno per il mondo del calcio. Nei primi weekend del 2024, infatti, non sembra essersi affatto ridotto il numero legato ad episodi di violenza che nulla hanno a che vedere con questo sport e che con una certa frequenza vengono ripetuti ancora sui campi di gioco.

Uno degli ultimi casi eclatanti, ad esempio, ci porta nel girone D del campionato di Promozione in Sicilia. In occasione del match andato in scena nell’ultimo fine settimana tra Misterbianco Calcio e Città di Avola 2020, con risultato finale che ha visto trionfare gli ospiti di misura per 0-1, uno dei dirigenti della formazione locale ha perso letteralmente la testa al triplice fischio ed ha aggredito con una violenza inaccettabile il direttore di gara.

Come si evince dal provvedimento diffuso nelle scorse ore dal Giudice Sportivo, il membro della dirigenza del Misterbianco ha reiteratamente “offeso e minacciato l’arbitro”, colpendolo a fine gara con “un violento pugno al volto” che ha procurato all’ufficiale di gara “una lesione al labbro inferiore con fuoriuscita di sangue“. Un’aggressione che lascia nello sconcerto più totale il mondo arbitrale, sempre più oggetto di violenza ingiustificata da parte di addetti ai lavori che dovrebbero dare tutt’altro esempio in linea con il ruolo ricoperto.

Squalifica pesantissima per il dirigente, è UFFICIALE: cinque anni di stop

Con l’obiettivo di attribuire una pena esemplare che possa scoraggiare in futuro altri gesti di violenza di tale entità – da parte di calciatori, staff tecnico e dirigenti – il Giudice Sportivo è andato giù pesante nell’ultimo dispositivo pubblicato.

Nei confronti del dirigente del Misterbianco Calcio, reo di aver aggredito con un pugno l’arbitro della partita di campionato persa contro il Città di Avola 2020 e di averne procurato una ferita al labbro inferiore, è stata decretata una squalifica lunghissima pari a cinque anni di stop. Ciò significa che, il dirigente di cui sopra, non potrà tornare ad esercitare la sua attività all’interno del mondo del calcio fino al prossimo 12 gennaio 2029.