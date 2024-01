Smalling torna a parlare dopo l’esonero di Mourinho: “Tante falsità sul mio conto”

Chris Smalling torna a parlare sui propri profili social: “Su di me sono state dette tante falsità”. Poi il messaggio a Mourinho

A volte ritornano. Dopo mesi di speculazioni e scenari paventati riguardo al suo futuro, Chris Smalling ha deciso di porre fine a tutte le voci che lo riguardano tramite un comunicato sui propri profili social.

Nella giornata di oggi sul profilo Instagram del difensore inglese è apparsa una storia con un comunicato, questo il contenuto: “Dal mio arrivo alla AS Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato. Dall’istante in cui ho messo piede alla Roma, mi sono sentito immediatamente a casa. Roma è la mia casa, e il rapporto che ho instaurato con i tifosi della AS Roma è qualcosa a cui tengo molto. Per questa ragione, vorrei affrontare alcune delle voci che circolano da qualche tempo”. Un comunicato che serve a diradare i dubbi sul suo riguardo. “Vorrei innanzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club”. Non è mancato un messaggio a Mourinho.

Smalling rompe il silenzio: “La priorità assoluta è giocare per la Roma per gli anni a venire”

Il difensore inglese, leader della retroguardia giallorossa, ha rivelato le difficoltà avute negli ultimi mesi: “Sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare e altre che sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria”.

Smalling ha anche voluto negare le voci per cui si stava rifiutando di assumere farmaci per uscire da questo infortunio: “Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposto dagli specialisti. Al contrario di quello che si crede, la riabilitazione comprende, eccome, antidolorifici. In abbondanza”. Importante anche il passaggio sul futuro: “La priorità assoluta è garantire che io possa giocare l’AS Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire”. E, infine, il messaggio per lo Special One: “Colgo l’occasione per ringraziare José e il suo staff per il sostegno nelle ultime tre stagioni e per dare il benvenuto a Daniele nel club. Forza Roma”.