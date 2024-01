Renato Sanches rompe il silenzio: “Non l’ho mai fatto”

Renato Sanches rompe il silenzio e con una storia su Instagram dice la sua verità su questi mesi alla Roma: il messaggio del portoghese

Dopo Smalling, anche Renato Sanches rompe il silenzio e dice la sua verità sui mesi alla Roma. Dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, il centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain ha voluto far sapere il suo disappunto per i numerosi infortuni e mettere a tacere alcune voci sul suo conto.

Così, l’ex Bayern Monaco ha utilizzato una storia su Instagram per spiegare il suo stato d’animo: “Ciò che volevo di più era essere sul campo e fare ciò che mi piace di più – il suo messaggio -. Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni”. Una situazione che non può far certo piacere al calciatore: “La persona che si sente maggiormente frustrata e che allo stesso tempo ha più voglia di giocare di nuovo sono io”.

Un ritorno in campo che Renato Sanches spera possa avvenire presto, tanto che lancia anche un messaggio di ottimismo: “Credo che tutto passi e che verranno momenti migliori”.

Roma, Renato Sanches: “Mai cancellato foto”

Dispiacere per i continui problemi fisici, voglia di tornare subito in campo, ma anche desiderio di far chiarezza su alcune voci che lo riguardano.

Una su tutte, che smentisce con la sua storia su Instagram, è relativa alle immagini della Roma cancellate dal profilo social: “Volevo dire che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma: è da più di un anno che la mia foto profilo era nera”. Una scelta che Sanches non ha spiegato anche se ora lo sfondo nero è stato sostituito con una sua foto con la maglia della Roma.