Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 18 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 18 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione quotidiana sulla tensione che si sta creando tra nerazzurri e bianconeri dopo la battuta di Allegri post Sassuolo: “INTER RABBIA AL MAX”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Aiuto! All’Italia manca il gol”; “La svolta scudetto di Vlahovic, ora ha fretta di sposare la Signora”; “Dybala alla Roma, voglio stare qui”; “Un pieno di Super”; “Tennis e muscoli: rullo Sinner; Volandri: ‘È più vicino a Nole'”.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la sfida di questa sera tra Napoli e Fiorentina in Supercoppa Italiana: “VALE LA STAGIONE”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Kvara contro Beltran, uno risale sull’aereo e lo sceicco è DeLa”; “Non voglio nessuna scusa”; “Juve, marcia da scudetto”; “Salernitana: Basic, Zanoli e Boateng”; “Lecce su De Wit, il Frosinone prende Zortea”. Infine, l’editoriale odierno di Zazzaroni: “Daniele, che il dio del calcio ti aiuti”.

Tuttosport dedica l’apertura odierna alla sfida al vertice tra Inter e Juventus: “A BOMBER PARI”; “Dusan irrompe nel duello scudetto: i retroscena della rinascita”. Tutti i titoli di giornata: “Lo ribadisco, non vendo Buongiorno!”; “Inter-Taremi, c’è l’accordo”; “Soldi e sceicchi, a voi la Supercoppa”; “Sinner incanta, Djokovic sbuffa”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 18 gennaio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 18 gennaio 2024.

In Francia L’Equipe dedica la prima pagina a Karim Benzema, il pallone d’oro nutre dei dubbi riguardo alla sua permanenza in Arabia Saudita: “BENZEMA LES RAISONS DU BLUES”. In Spagna, invece, AS mette a tutta pagina il derby di Madrid di Copa del Rey: “UNA CALDERA”; questa sera si sfideranno Real Madrid e Atletico Madrid.