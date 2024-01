Né Juve, né Milan: destinazione choc per Thiago Motta

Tutti pazzi per Thiago Motta. L’allenatore del Bologna sta facendo molto bene in rossoblù e il suo futuro resta un tema centrale. Su di lui mirino sia dall’Italia che dall’estero

Un solo punto nelle ultime tre partite di Serie A per il Bologna di Thiago Motta, che al netto degli ultimi alti e bassi sta facendo una stagione da favola.

I felsinei sono per un posto nelle zone europee della classifica, rivaleggiando ad armi pari con avversari certamente più quotate ed attrezzate. Ad impressionare è in particolare il gioco espresso dal Bologna, specchio di un allenatore giovane e dalle idee innovative ed in costante evoluzione. Non a caso Thiago Motta è già stato accostato nelle ultime sessioni di calciomercato a diverse big di Serie A.

Nell’ultimo periodo l’italo-brasiliano è stato avvicinato anche a Juventus, Roma e soprattutto Milan. Squadre che hanno le rispettive panchine di fine stagione con qualche dubbio. In particolare i rossoneri a più riprese sono stati accostati a Thiago Motta, che intanto prosegue lungo il suo cammino provando a portare il Bologna in Europa.

Proprio da una big europea potrebbe arrivare una grande insidia per le big di Serie A che desiderano piazzare l’ex genoano sulla propria panchina.

Calciomercato, Thiago Motta nel mirino di Laporta per il dopo Xavi

Al netto di squadre come Juventus e Milan che potrebbero pensare a Thiago Motta, potrebbero salire le quotazioni anche di una big spagnola che vive un momento delicato.

Come evidenziato da ‘Todofichajes.com’ il riferimento è al Barcellona, che ha recentemente perso in malo modo la Supercoppa contro il Real Madrid. Il futuro di Xavi è quindi incerto ed estremamente legato ai risultati di fine stagione. Stando al portale iberico, con Deco alla guida della dirigenza sportiva, l’opzione che piace di più a Laporta, al di là dell’interesse del portoghese per Rafa Márquez, sarebbe proprio Thiago Motta. Ex calciatore del Barça per sei stagioni tra il 2001 e il 2007, potrebbe quindi anche ponderare un ritorno ai blaugrana.

Xavi guarda al futuro ma la situazione contrattuale di Motta fa gola, con buona pace delle big di Serie A: tutti pazzi per l’italo-brasiliano.