Napoli, Mazzarri ammette: “Volevo proteggere la squadra”

Il Napoli di Walter Mazzarri trova la seconda vittoria consecutiva e si qualifica alla finale di Supercoppa italiana

Un successo netto quello del Napoli che si impone per 3-0 ai danni della Fiorentina con le reti di Simeone e Zerbin, quest’ultimo autore di una doppietta.

Prova convincente quella offerta dal Napoli di Walter Mazzarri che si impone per 3-0 sulla Fiorentina nella semifinale di Supercoppa italiana strappando un biglietto per la finale dove incontrerà la vincente tra Inter e Lazio. Una vittoria importante dopo quella arrivata allo scadere nel derby con la Salernitana per la truppa di Mazzarri come confermato dallo stesso tecnico ai microfoni di Mediaset dopo il triplice fischio a Riad.

“Ho pensato di dare più protezione ai ragazzi con il nuovo modulo” ha dichiarato il tecnico toscano commentando le scelte di formazione. Una partita decisa da un talento cresciuto in casa come Zerbin: “Siamo esterofili e non guardiamo ai talenti che abbiamo in casa. Zerbin deve migliorare, ma è un talento e avrà un futuro importante” ha dichiarato Mazzarri, soffermatosi anche su Simeone: “Tutti vorrebbero averlo in rosa, sia come uomo che come giocatore. Sono contento per il suo gol, se lo merita”.

Napoli-Fiorentina, la gioia di Mazzarri a fine partita

Tornando a parlare di formazione e tattica, Mazzarri ha aggiunto: “Abbiamo provato a fare il 4-3-3 come lo scorso anno, ma sarà difficile replicarlo in quel modo splendido. Mi piaceva guardare quel Napoli” ha ammesso.

Ad ogni modo, il tecnico non esclude a priori un ritorno al passato: “Ci vogliono i giocatori adatti e veloci, che hanno come qualità il recupero. Se ora prendiamo un contropiede facciamo fatica, ma se sarà possibile tornerò a giocare con il 4-3-3”.