Mourinho torna in panchina: tradimento massimo

José Mourinho potrebbe tornare subito in panchina dopo l’esonero dalla Roma: lo Special One pronto al tradimento massimo

La notizia della settimana per il calcio europeo è stato l’esonero di José Mourinho, con il rapporto tra il tecnico e la proprietà americana che si era sfilacciato in maniera irreparabile, e la decisione della Roma di affidare la panchina a Daniele De Rossi.

Dal giorno dopo il suo addio, dopo che ha lasciato Trigoria con le lacrime agli occhi, si sono susseguite le voci riguardo al futuro dello Special One. Il tam tam riguardo ad un suo approdo in Arabia Saudita non si placa, sopratutto per i legami pre-esistenti tra Mou e la federazione saudita, ma non si possono escludere anche soluzioni nella vecchia Europa. Anche perché Mourinho non è tipo da lasciare da sconfitto il calcio che conta ed è già alla ricerca della prossima sfida: dall’Inghilterra arriva la suggestione che farebbe infuriare i tifosi.

Mourinho può tornare in grande stile: il tradimento si chiama Barcellona

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, l’entourage di Mourinho avrebbe bussato alle porte del Barcellona per mettergli sul tavolo la possibilità di ereditare la panchina blaugrana da Xavi, sempre più in bilico nella capitale catalana.

Dopo aver scritto la storia del Real Madrid, epiche le sue sfide verbali e tattiche con Guardiola, la suggestione di vederlo dall’altra parte del Clasico è intrigante. Quella dello Special One sarebbe solamente una candidatura al momento, ma il suo fascicolo potrebbe essere preso in esame dalla dirigenza blaugrana. Certo, si tratterebbe di uno strappo ideologico rispetto a quella che è sempre stata la filosofia del Barcellona, però il calcio ci ha abituati a situazioni di questo tipo negli ultimi anni. Quello che è certo, in tutta questa vicenda, è che Mourinho è già alla ricerca della prossima avventura e non ha minimamente intenzione di lasciare il ricordo di sé come un tecnico in difficoltà.