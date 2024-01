Missione in Coppa d’Africa, Bennacer dal Milan ai bianconeri

Dal Milan al bianconero, Ismael Bennacer può lasciare Milano: missione in coppa d’Africa e c’è già la disponibilità dell’algerino

Ismael Bennacer via dal Milan quest’estate. Il centrocampista, attualmente impegnato in coppa d’Africa con la sua Algeria, potrebbe vivere gli ultimi mesi in rossonero prima di cambiare squadra.

È la notizia che arriva dall’Inghilterra, dove il ‘Mirror’ racconta di una missione proprio in Costa d’Avorio da parte degli osservatori di un club inglese. Si tratta del Fulham che avrebbe messo gli occhi sull’ex Empoli come possibile sostituto di Palhinha a Craven Cottage, nel caso in cui il brasiliano dovesse essere ceduto quest’estate.

Proprio per questo motivo, alcuni osservatori della società londinese erano presenti sugli spalti per Algeria-Angola, match valido per la Coppa d’Africa e terminato sull’1-1. Dopo lo stop per l’infortunio rimediato durante il derby Champions la scorsa stagione, Bennacer ha collezionato 5 presenze quest’anno, di cui due da titolare, prima di lasciare Milano e mettersi a disposizione della propria Nazionale.

Calciomercato Milan, l’apertura di Bennacer al ritorno in Premier

Ora per lui c’è l’interesse del Fulham che lo ha individuato come possibile colpo per la prossima stagione. Una ipotesi, quella della cessione di Bennacer da parte del Milan, da non scartare visto che – prima dell’infortunio – proprio l’algerino era uno dei sacrificabili dei rossoneri nello scorso calciomercato estivo, quando poi ad essere venduto fu Tonali.

Ora il Fulham sembrerebbe pronto a far partire l’assalto, forte anche – stando a quanto riferisce il tabloid britannico – del desiderio del calciatore di tornare in Premier League. Bennacer, infatti, ha vissuto alcuni anni proprio a Londra, nelle giovanili dell’Arsenal tra il 2015 e il 2017, prima che fosse acquistato dall’Empoli e iniziasse la sua avventura italiana, che dura ancora oggi.

L’algerino potrebbe però restare in Serie A ancora per poco con il Fulham che non avrebbe problemi a soddisfare le pretese economiche del Milan, garantendo una plusvalenza importante al club rossonero che tre anni fa lo pagò poco più di 17 milioni.