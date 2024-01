Inter, messo fuori squadra: futuro già scritto

La società ha deciso di usare il pugno duro con il calciatore che è stato messo fuori squadra: dovrà allenarsi da solo in attesa del mercato

In campo domani sera per la semifinale di Supercoppa contro la Lazio, l’Inter non perde di vista neanche il mercato.

L’arrivo di Buchanan dovrebbe aver chiuso le entrante per la formazione nerazzurra, ma un’eventuale addio di Sanchez prima del gong potrebbe rappresentare il via libera all’arrivo di un altro attaccante. Da questo punto di vista si registrano i rumors su Karim Benzema, deciso a lasciare l’Arabia Saudita per far ritorno in Europa.

Ma anche un altro francese è stato accostato nelle ultime settimane alla società nerazzurra: si tratta di Anthony Martial, fuori dai piani del Manchester United e voglioso di trovare una nuova squadra dove rilanciarsi.

Di Inter si è parlato a più riprese e proprio sull’attaccante francese, lo scorso anno in prestito al Siviglia, nelle ultime ore è arrivata una novità molto importante.

Calciomercato Inter, la decisione di ten Hag su Martial

A rivelarla è Indykaila News secondo cui il tecnico del Manchester United ten Hag avrebbe messo fuori squadra Anthony Martial.

Il manager olandese ha ordinato all’attaccante francese di allenarsi da solo, una scelta già fatta con Sancho che ora si è trasferito al Borussia Dortmund. A differenza dell’inglese, Martial potrà continuare a pranzare con il resto della squadra, ma è innegabile che questa scelta di ten Hag possa essere il preludio ad una cessione.

Magari già a gennaio con l’Inter che potrebbe essere interessata alle vicende che riguardano l’attaccante francese nel caso in cui Sanchez dovesse essere ceduto.