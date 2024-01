Il Governo non cambia idea, UFFICIALE: l’Inter giocherà a porte chiuse

La decisione è ufficiale e riguarda anche l’Inter: i nerazzurri giocherà il match a porte chiuse, scelta del Governo

Nessuno sconto, nessuna eccezione. L’Inter dovrà giocare il match a porte chiuse per la decisione del Governo di vietare l’ingresso negli stadi dei tifosi.

Il riferimento è al match di Youth League in programma il prossimo 7 febbraio alle ore 14 italiane tra la formazione nerazzurra di Chivu e l’Olympiacos. Un match al quale i tifosi non potranno assistere per via della decisione dell’esecutivo ellenico di far disputare tutti i match a porte chiuse fino al prossimo 12 febbraio.

Una scelta sulla quale, salvo sorprese, l’esecutivo non ha intenzione di fare marcia indietro e che è arrivata qualche settimana fa per quanto accaduto tra i tifosi di Olympiacos e Panathinaikos. Le due tifoserie rivali si sono affrontate in violenti scontri a margine di un match di pallavolo delle due società.

Violenti scontri che hanno visto protagonisti centinaia di presunti tifosi e che hanno visto ferito in maniera grave anche un poliziotto. Una serata di guerriglia urbana che è stata l’apice di un periodo nel quale, soprattutto a margine di incontri calcistici, gli incidenti tra tifosi sono stati molto frequenti.

Olympiacos-Inter a porte chiuse: decisione UFFICIALE

Si spiega così il pugno duro del Governo che dallo scorso dicembre ha deciso di far disputare tutti i match calcistici a porte chiuse. Una chiusura per due mesi che durerà fino al prossimo 12 febbraio.

Qualche giorno dopo la gara tra Olympiacos e Inter di Youth League che rientrerà quindi tra quelle che non potranno avere pubblico sugli spalti.