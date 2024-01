DIRETTA Supercoppa Italiana, Napoli-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Al-Awwal Park’ tra il Napoli di Mazzarri e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

Il Napoli affronta la Fiorentina a Riyad nella prima semifinale della Supercoppa Italiana. Una sfida di sola andata che in caso di parità al 90esimo vedrà le due formazioni tirare i calci di rigore senza passare dai tempi supplementari, che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma.

Da un lato gli azzurri di Walter Mazzarri, che partecipano a questa manifestazione in quanto vincitori dell’ultimo scudetto, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria in extremis nel derby campano contro la Salernitana che li ha fatti risalire all’ottavo posto in Serie A. L’obiettivo dei partenopei è quello di tornare in finale a tre anni dall’ultima volta e provare a vincere il trofeo per la terza volta nella storia a dieci anni esatti dall’ultimo trionfo. Dall’altro lato i viola di Vincenzo Italiano, che sono in Arabia Saudita in quanto finalisti della passata edizione della Coppa Italia, sono invece reduci dal pareggio interno contro l’Udinese che ha permesso di mantenere la quarta posizione. Lo scopo è quello di provare a bissare l’unica Supercoppa vinta nel 1996 contro il Milan. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, al ‘Maradona’, i gigliati si sono imposti con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez dopo il momentaneo pareggio su rigore di Osimhen. Chi passa il turno se la vedrà nella finalissima di lunedì contro la vincente della gara tra Inter e Lazio in programma domani. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Al-Awwal Park’ tra Napoli e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran