Conte al posto di Allegri, partita chiusa: la Juventus ha detto basta

Accostato alla panchina della Juventus, Antonio Conte continua a far parlare di sé in ottica calciomercato. La presa di posizione, in chiave bianconera, non è tardata ad arrivare

Uno dei nomi che in questi giorni sta calamitando maggiormente l’attenzione mediatica è quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino, dopo la chiusura dell’esperienza al Tottenham, è ormai pronto a riprendere il suo posto su una panchina, dopo gli ultimi mesi “sabbatici” vissuti soprattutto a contatto con la famiglia.

Cercato a più riprese da Aurelio De Laurentiis, che in tempi e in modi diversi ha provato a convincere l’ex CT della Nazionale a sposare il progetto Napoli, Conte sembra essere entrato soprattutto in ottica Milan. Con l’esperienza di Pioli sulla panchina rossonera che sembra ormai essere giunta al canto del cigno, uno dei profili più caldeggiati in chiave Milan è proprio quello di Antonio Conte che, però, è stato accostato anche alla Roma e alla Juventus. Protagonisti di un campionato giocato ad altissimi livelli, gli uomini di Allegri – al di là delle smentite del caso – intendono giocarsi le proprie chances Scudetto fino alla fine. Il futuro del tecnico livornese, però, potrebbe rappresentare un vero e proprio rebus da sciogliere al termine della stagione, stando almeno alle indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane.

Futuro di Allegri da decifrare, Momblano: “Conte-Juventus 0,8%”

Ricordiamo che Allegri è legato alla Juventus da un contratto che scadrà nel giugno del 2025. Allo stato attuale delle cose, non sono state intavolate trattative concrete per un eventuale prolungamento. Sebbene Giuntoli, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Frosinone, abbia aperto le porte ad una permanenza prolungata di Allegri sulla panchina della Juve, non si segnalano contatti ufficiali in tal senso.

Quello di Conte, insomma, resta un profilo spendile in orbita Juve, anche se i bianconeri non hanno mai affondato il colpo per riportare l’ex capitano all’ombra della Mole. Anche secondo Luca Momblano, ad esempio, le possibilità di un nuovo sodalizio Conte-Juventus sarebbero ridotte al lumicino. Per Momblano, infatti, l’ex CT della Nazionale avrebbe lo 0,8% di possibilità di ritornare alla Juventus.

Se i bianconeri non hanno chiuso le porte ad un eventuale Conte back, poco ci manca. Non è un caso, del resto, che in caso di addio di Allegri, alla “Vecchia Signora” è stato accostato soprattutto Thiago Motta, che però sta finendo al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Il rebus, in sostanza, è ancora tutto da sciogliere. Salvo dietrofront a sorpresa, però, potrebbe non essere Conte l’allenatore della Juve nel corso della prossima stagione.