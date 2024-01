Brutte notizie per il Milan, la clausola diventa un problema: salta tutto

Il Milan non ha ancora chiuso il suo mercato invernale e anche in avanti restava in piedi la suggestione: le ultime

Il Milan è stato senza dubbio uno dei club più attivi nei primi giorni di mercato. La dirigenza ha provveduto subito a tamponare la situazione in difesa, con il ritorno alla base di Matteo Gabbia e l’arrivo di Terracciano dal Verona che può giocare sulle due fasce ma anche a centrocampo. Ma il lavoro dei rossoneri non è ancora finito per questo gennaio e visto il lungo stop di Tomori, Kalulu e Thiaw in un periodo in cui è previsto il playoff di Europa League – grande obiettivo stagionale – ci sarà verosimilmente un altro innesto in difesa. Ma non solo.

Per la retroguardia vi stiamo aggiornando su Calciomercato.it della situazione legata a Lilian Brassier, uno dei nomi più caldi in ottica Milan. Centrale mancino del Brest, la società lo sta seguendo da tempo e come vi abbiamo già raccontato su di lui ci sono diversi club europei molto interessati. Non trova particolari conferme, invece, la pista Napoli. Ma per i rossoneri da tempo si parla anche di un possibile innesto in attacco visto che Giroud è il solito top player ma che va verso i 38 anni e Jovic è in scadenza. Il calciatore in cima al taccuino resta Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda che in queste ultime settimane si è un po’ fermato ma anche a causa di qualche problemino fisico. Nulla di che. Lo score incredibile resta di 17 gol in 14 partite di campionato. E una clausola da 17 milioni, scaduta, che non poteva che fare gola al Milan e ovviamente non solo. Ma in queste ore è arrivata una decisione che sembra definitiva.

Milan, Guirassy ha deciso: resta allo Stoccarda. E la clausola non c’è più

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista tedesco di ‘Sky Sport’, Serhou Guirassy avrebbe intenzione di rimanere allo Stoccarda in questo mercato di gennaio e chiudere quindi la stagione col suo club. Anche perché la classifica sorride (è terzo) e c’è la reale chance di centrare una storica qualificazione in Champions League.

La dirigenza tedesca è stata già informata della decisione dell’attaccante classe ’96, che attualmente si trova in Coppa d’Africa con la Guinea. Per cui se non ci saranno eventi particolari il calciatore rimarrà in Germania fino al termine dell’annata. Il che vuol dire infortuni oppure offerte folli a cui sarebbe impossibile dire di no. Ma che il Milan, soprattutto considerando che la clausola è scaduta, non sembra proprio nelle condizioni di fare. In questi giorni, però, alcune squadre inglesi hanno chiesto informazioni sul giocatore quindi bisogna restare con le antenne alzate. E i rossoneri devono sperare che Guirassy resti fino a fine stagione allo Stoccarda.