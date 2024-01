Balotelli sentenzia: “Non avrei esonerato Mourinho. De Rossi rischia”

Roma, dall’esonero di Mourinho alla scelta di De Rossi: ecco il commento di Mario Balotelli in diretta su ‘TvPlay’

È iniziata l’era De Rossi in casa Roma. Il ribaltone in panchina, con l’esonero di Josè Mourinho, ha riportato la bandiera giallorossa nella Capitale da guida tecnica.

A De Rossi l’arduo compito di riportare la Roma in Champions League, con un’Europa League da disputare. Intervenuto su ‘TvPlay‘, Mario Balotelli si è espresso così sugli ultimi giorni in casa Roma: “Non mi aspettavo l’esonero di Mourinho da parte della Roma. Bisogna essere dentro le questioni della Roma per capire perché lo hanno mandato via, se fosse dipeso da me non l’avrei mai esonerato. Per esonerare uno come lui, uno dei migliori al mondo, dev’esserci qualche problema irrisolvibile”.

Roma, Balotelli su De Rossi: “Rischia molto ma può fare bene”

Da Mourinho alla scelta di Daniele De Rossi: “Allenare la Roma per lui potrebbe essere un peso, di certo non gli hanno messo in mano una situazione facile”.

“Lui è tifoso della Roma, è una bandiera ma è un rischio enorme per lui. Se fa bene sarebbe un bel trampolino di lancio. Se riesce a trasmettere il suo carisma alla squadra può fare molto bene. – ha concluso l’attaccante – Daniele ha la preparazione giusta per fare l’allenatore, da giocatore era un leader vero e aveva sempre la parola giusta per tutti”.