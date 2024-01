Zaniolo torna in Serie A e ritrova il suo amico: lo ha chiesto l’allenatore

Nicolò Zaniolo piace moltissimo ad un club di Serie A: l’allenatore lo ha chiesto a gran voce, un amico in comune potrebbe essere la chiave.

Sarà un mercato di gennaio davvero molto movimentato per Nicolò Zaniolo, che è da tempo finito nel mirino di un club di Serie A in cui milita anche un suo caro amico. Stiamo infatti parlando della Fiorentina, con Italiano che è letteralmente pazzo di lui. Il ragazzo ex Roma, infatti, si trova davvero molto bene all’Aston Villa, club in cui è arrivato in estate e sta trovando spazio. Gli inglesi hanno fissato un obbligo di riscatto nei confronti del Galatasaray pari a 22,5 milioni di euro, ai quali si devono aggiungere altri 15,5 milioni legati ai bonus.

Il giocatore è davvero molto felice e non sembra intenzionato a guardarsi intorno. I viola lo seguono da lontano ma consapevoli che, qualora ci fosse un’occasione, potrebbe essere un vero e proprio colpo da 90 per il centrocampo dei toscani. Inoltre, fattore da non sottovalutare, il club di Commisso potrebbe giocarsi la carta Ranieri.

Calciomercato Fiorentina, piace Zaniolo: Ranieri è suo grande amico

Ranieri e Zaniolo, non è un mistero, sono grandi amici e questo fattore potrebbe giocare sicuramente a favore della Fiorentina. Una trattativa a metà stagione non sarà semplice, motivo per il quale il tutto potrebbe avere più possibilità di diventare realtà nel mercato estivo, quando il cartellino del ragazzo diventerà, salvo clamorosi colpi di scena, tutto di proprietà dell’Aston Villa.

L’asso nella manica dei gigliati, però, rimane sempre il difensore, il quale è autore di una stagione a dir poco straordinaria tra le fila dei toscani: da esubero, infatti, è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio punto di riferimento per i suoi compagni, complice una crescita sia tecnica sia in termini di personalità che lascia ben sperare per il proseguo della sua carriera.