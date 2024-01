Spalletti supera Mou e lancia De Rossi: “Si risparmierà 3/4 giornate di squalifica”

Il CT Luciano Spalletti incorona Daniele De Rossi: “Potrà provare a coronare un sogno, la sua Roma tutta la vita da allenatore”

È la notizia del giorno, anzi della settimana, forse addirittura dell’anno. La Roma ha deciso di esonerare José Mourinho nella giornata di ieri e di affidare la panchina a Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso, ora avrà la possibilità di manifestare il proprio amore per il club capitolino in qualità di allenatore.

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport è stato direttamente il CT Luciano Spalletti a dare la propria benedizione alla scelta di affidare la panchina a DDR. “Sono felice, sorrido. Lui mi ha sempre dato indietro tutto, era straordinario perché aveva il senso della squadra”. Il CT della Nazionale ha piena fiducia in Daniele e, poi, dice che avrà anche un grande vantaggio da allenatore: “Non potrà più entrare in scivolata, così si risparmierà quelle tre o quattro giornate di squalifica”.

Spalletti avverte De Rossi: “Dovrà guardarsi dagli spaventatori professionisti”

Luciano Spalletti ha voluto dare dei consigli ad uno dei suoi ex giocatori, che ora è chiamato all’avventura più importante in qualità da allenatore: “Dovrà guardarsi dagli spaventatori professionisti, quelli che gli ricorderanno ogni cinque minuti che rischia tanto”.

Daniele De Rossi conosce benissimo l’ambiente giallorosso, ci è cresciuto dentro ed è diventato una delle più grandi bandiere della storia del club. Un calciatore carismatico che ha sempre dato tutto per la maglia e per la squadra, un modo di vivere la Roma che gli garantisce il giusto credito da parte dei tifosi. La sua era l’unica figura possibile per non spaccare la tifoseria, molto legata a Mourinho, dopo l’esonero del portoghese. Spalletti non ha dubbi: “L’augurio è che Daniele possa dare ulteriore energia alla nostra Serie A. Ora può coronare un sogno: la sua Roma tutta la vita da allenatore”.