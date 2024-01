Roma, l’ultimo saluto di Mou: “Sudore, sangue, lacrime, cuore e storia”

L’ultimo saluto alla Roma di Jose Mourinho sui social, dopo l’esonero arrivato in mattinata. Ecco il suo post su Instagram

Tra le note di “Nelle tue mani” di Andrea Bocelli, Jose Mourinho ha voluto salutare la Roma e i suoi tifosi per un’ultima volta.

Il portoghese lo ha voluto fare usando Instagram, in cui ha postato un video, con le immagini più belle della sua avventura nella Capitale: dai calciatori, presi per mano e abbracciati, ai sostenitori giallorossi, passando per le scene del trionfo in Conference League.

“Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”, scrive Mou sul noto social, per dire addio alla sua gente dopo l’esonero arrivato in mattinata.