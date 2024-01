Ritorno di fiamma per Mourinho: ecco la nuova panchina

Lo Special One pronto a rimettersi in gioco dopo essere stato esonerato dalla Roma

Sono ore di profonde riflessione per José Mourinho dopo essere stato improvvisamente allontanato dalla panchina della Roma nella giornata di ieri. L’ormai ex tecnico giallorosso probabilmente non si aspettava una decisione del genere nonostante il periodo complicato affrontato dai suoi ragazzi, come svelato dai suoi occhi pieni di commozione e tristezza all’uscita da Trigoria.

La Roma, una volta comunicato l’esonero, non ha perso tempo ed ha affidato l’incarico sino al termine della stagione a Daniele De Rossi. L’ex centrocampista giallorosso, alla sua seconda esperienza in panchina dopo la parentesi poco fortunata lo scorso anno in Serie B alla guida della Spal, ha probabilmente reso meno amaro l’addio dello Special One, amato sino alla fine dalla tifoseria romanista per la grande passione riposta nel progetto sin dal suo primo giorno nella Capitale.

Per lo stesso Mourinho, però, è pure tempo di bilanci personali. Con questo, infatti, sono cinque gli esoneri consecutivi incassati dall’allenatore portoghese nelle sue ultime esperienze in panchina. Considerato il forte legame che aveva instaurato con la piazza e gli obiettivi ancora fissati in questa stagione, quest’ultimo addio è probabilmente uno dei più dolorosi tra quelli subiti sulla propria pelle negli ultimi anni.

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho in panchina: la decisione

Ad ogni modo, per uno dal curriculum vincente come José Mourinho, non sarà poi così complicato trovare a stretto giro un nuovo progetto che abbia intenzione di puntare sulla sua leadership in panchina.

Tra le ipotesi più quotate per il suo futuro e proposte nel sondaggio di Calciomercato.it, la più votata è stata la possibilità di accettare un trasferimento in Arabia Saudita. Già nei mesi scorsi lo Special One era stato attratto dalle proposte faraoniche del campionato arabo, rispedite però al mittente per la grande fiducia nella crescita della Roma. A questo punto, però, l’addio dalla Capitale potrebbe dare il via libera a questa nuova esperienza estera al portoghese, come deciso anche dai nostri utenti con il 35,3% dei voti. Al secondo posto, invece, si è piazzata la panchina della Nazionale Portoghese con il 32,9%, davanti a Napoli con il 20% e Newcastle all’11,8%.