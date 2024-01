Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’esonero di José Mourinho e alla vittoria convincente della Juventus: “DE ROSSI, LA MIA ROMA”; “MAGO VLAHOVIC”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Cambio giusto, ora Daniele dimostri chi è”; “Supercoppa Show”; “Inter, nessuno come Lautaro”; “Napoli, arriva Ngonge”; “Lazio, i piani di Sarri”; “Fiorentina, guida Arthur”.

Il Corriere dello Sport titola sull’esonero di Mou e sulla decisione di affidare la panchina a DDR: “RIBALT ONE”; “Esonerato Mourinho, la Roma a De Rossi”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Mago Vlahovic, la Juve ci crede”; “DeLa: ‘Ngonge e altri due'”; “C’era una volta un’incompiuta”; “Il peggior finale già scritto”.

La prima pagina di Tuttosport, invece, vede protagonista la Juventus: “TUTTI IN PIEDI”; “Vlahovic, doppietta da standing ovation: 3-0 al Sassuolo, Juve in corsia di sorpasso”. Tutti gli altri titoli di giornata: “Mou dai tituli agli esoneri: e 5!”; “De Rossi-Roma, ci vuole cuore”; “Conte-Motta, s’infiamma la corsa delle big”; “Vanoli, clausola Toro”; “Ngonge, Napoli-Viola è già 1-0”; “6 da record! En plein Italia al 1° turno”.

In Spagna Mundo Deportivo titola sulla cura che Xavi sta provando a mettere in atto per il suo Barcellona: “TERAPIA DE GRUPO”. Anche il quotidiano iberico parla dello Special One: “La Roma fulmina a Mourinho y llega De Rossi”. Il quotidiano portoghese Record titola “MAIS DOIS” sul mercato del Benfica e nel taglio alto cita la Roma: “MOURINHO DESPEDIDO”.