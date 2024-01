Nigeria, caos UFFICIALE: torna al club e gioca la Coppa

La Coppa d’Africa è iniziata da poche ore e non mancano le polemiche: un attaccante rientra alla base per il match di coppa

Non si spengono le polemiche in occasione della Coppa d’Africa che ha privato molti club di giocatori importanti in un momento cruciale della stagione.

Polemica tra Spagna e Nigeria: tutto ruota intorno a Umar Sadiq, attaccante nigeriano in forza alla Real Sociedad con un passato in Italia dove ha vestito le maglie di Roma, Spezia, Bologna, Torino e Perugia. Polemiche legate al fatto che questa sera il giocatore sarà in campo nella partita di Coppa del Re contro l’Osasuna allo stadio El Sadar.

Pochi giorni fa, però, l’attaccante nigeriano aveva lasciato il ritiro della sua Nazionale impegnata in Coppa d’Africa a causa di un infortunio che lo avrebbe dovuto tenere fermo ai box per diverse settimane. Una vicenda che in patria ha suscitato non poche polemiche come confermato anche dal ct delle Super Aquile Jose Peseiro il quale, nel corso di una conferenza stampa tenuta quest’oggi, ha spiegato: “Abbiamo avuto un incontro con i medici e il giocatore, mi hanno detto che era infortunato e che non avrebbe recuperato in meno di quindici giorni”.

Sadiq lascia la Nazionale e gioca in Spagna: scoppia la polemica

Il commissario tecnico della selezione nigeriana ha poi proseguito: “Ho chiesto sarebbe successo tra 10 o 15 giorni, ma non mi hanno saputo rispondere”.

In particolar modo, il giocatore cinque giorni fa aveva lasciato il ritiro della Nigeria per un infortunio al ginocchio riportato durante la preparazione alla Coppa d’Africa. La Federcalcio lo aveva così rispedito a casa, sostituendolo con Onuachu del Besiktas.

E invece, come spiegato dal tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil, nelle scorse ore Sadiq è stato visitato dallo staff medico del club spagnolo che non avrebbe riscontrato alcun problema di natura fisica. “Voleva giocare la Coppa d’Africa, ma dopo la botta al ginocchio hanno deciso di farlo tornare perché avevano dubbi sulla sua situazione” ha spiegato il ct della formazione andalusa. Ecco perché il giocatore è stato regolarmente convocato per la partita di coppa nazionale, con la possibilità di giocare uno spezzone di partita se non addirittura di essere inserito nell’undici di partenza.