L’attaccante vuole solo il Milan: “Non me ne vado, è un grande club”

Le dichiarazioni del giocatore spazzano via ogni dubbio sul suo futuro. L’attaccante vuole continuare a vestire la maglia rossonera

E’ stato certamente l’acquisto più acclamato dai tifosi, ma fin qui è la vera grande delusione del mercato estivo del Milan.

Stiamo chiaramente parlando di Samuel Chukwueze che non ha rispettato le attese, riuscendo a segnare solamente due volte, in Champions League, contro Borussia Dortmund e Newcastle. Oggi al Milan, il nigeriano è di fatto una riserva, con Pioli che sta puntando costantemente su Christian Pulisic.

Il 24enne di Umahaia non ha però alcuna intenzione di mollare e una volta tornato dalla Coppa d’Africa, proverà a rispondere sul campo alle tante critiche. Nell’ultimo periodo si è parlato anche di un possibile addio, ma Chukwueze non ci pensa per nulla.

Milan, Chukwueze non molla: “Non fuggo dalle mie responsabilità”

Samuel Chukwueze, intervistato da Soccernet.org, ha parlato del suo futuro, e ha escluso un addio anticipato al Milan:

“Non me ne vado perché ho bisogno di mettermi alla prova. Mi hanno acquistato per un bel po’ di soldi, lasciare il Milan significherebbe che sto solo fuggendo dalle mie responsabilità. Quindi, devo solo concentrarmi e lavorare sodo. È un grande club e devo mostrare il mio potenziale”. Chukwueze, accostato in passato a diversi club inglesi, Arsenal su tutte, è stato acquistato dal Milan per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, più bonus