La Juventus brilla, ma Kostic stenta: che cosa sta succedendo al serbo

La stagione di Filip Kostic, esterno della Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante l’ottimo rendimento della sua squadra sembra decisamente negativa, andando anche a vedere ciò che il serbo ha fatto lo scorso anno, quando era un punto fermo del tecnico livornese

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto ancora, stavolta contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. L’ultima sconfitta dei bianconeri in questa stagione, risalente proprio al match contro i neroverdi del Mapei Stadium all’inizio del campionato, è stata riscattata con un 3-0 molto pesante ai danni di Berardi e compagni.

Dusan Vlahovic ha illuminato la serata dell’Allianz Stadium con due gol di pregevolissima fattura. Il primo, da fuori area, è stato un esempio di dinamismo e freddezza, mentre il secondo, su punizione, ha messo in mostra tutte le qualità balistiche dell’attaccante arrivato nel gennaio di calciomercato del 2022 dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. C’è però un connazionale di Vlahovic che, in questa stagione, sta deludendo. Stiamo parlando di Filip Kostic, L’esterno balcanico della Juventus, reduce da una buonissima annata al suo esordio in Serie A, in questa non si sta mettendo in mostra in termini positivi.

Kostic delude e i tifosi si dividono: ecco le opinioni

Filip Kostic, nella scorsa stagione alla Juventus, è stato uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri con prestazioni di una costanza senza pari e gol pesantissimi, basti pensare al match-winner in casa dell’Inter di Simone Inzaghi nella sfida di ritorno del campionato italiano di Serie A. Quest’anno però le cose sembrano radicalmente cambiate e Kostic sta deludendo molti tifosi (a differenza del collega sulla fascia opposta Cambiaso) che, su X o meglio Twitter, si sono sfogati nella serata di ieri durante e dopo la gara contro il Sassuolo.

C’è uno che per esempio afferma: “Juventus sontuosa strapazza il Sassuolo. Benissimo quasi tutti tranne il solito involuto Kostic. Quello che sta facendola la differenza al di là dei singoli è lo spirito di gruppo supportato da una grande condizione fisica“. Però c’è anche chi difende il serbo a spada tratta dicendo: “Capitolo Kostic. Se lo vedete dal vivo allo stadio vi rendete conto di che lavoro massacrante fa questo ragazzo. Allegri lo sta spremendo come un limone. Non riesco a criticarlo“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Capitolo #Kostic se lo vedete dal vivo allo stadio vi rendete conto di che lavoro massacrante fa questo ragazzo. Allegri lo sta spremendo come un limone. Non riesco a criticarlo si fa il culo e sputa sangue. Forza Pippo R E S I S T E R E. #JuveSassuolo — Juventus Mercato (@J_Mercato) January 16, 2024

A parte qualche momento di assopimento, partita mai in discussione. Punti importanti e prestazione positiva. Prestazione top di #Vlahovic al di là pure dei goal. Bene gli altri tranne #Kostic e #Miretti partita pessima per entrambi. #JuveSassuolo#Juventus — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔™ (@giampdisan) January 16, 2024

Juventus sontuosa strapazza il Sassuolo. Benissimo quasi tutti tranne il solito involuto Kostic. Quello che sta facendola la differenza al di là dei singoli è lo spirito di gruppo supportato da una grande condizione fisica. #JuveSassuolo — Dario (@Dario59452333) January 16, 2024