Esonero Mourinho, dall’eccezione Roma alla doppia penale del Chelsea: ecco quanto ha guadagnato lo Special One

Ha fatto rumore la separazione tra Josè Mourinho e la Roma avvenuta nei giorni scorsi. Un addio che fa salire la cifra totale guadagnata in carriera dal portoghese in prossimità degli esoneri

Cifre da capogiro, dichiarazioni mai banali e trofei in bacheca: tutte componenti che nella carriera di Josè Mourinho non sono praticamente mai mancate. Lo Special One ha vissuto una vita calcistica piena, e che di recente si è arricchita della fine di un nuovo capitolo.

Nei giorni scorsi è arrivato il comunicato ufficiale che ha sancito l’esonero di Mourinho dalla Roma, chiudendo un’avventura iniziata con i migliori auspici e che ha portato in dote anche una Conference League ed una finale di Europa League. Il tutto corredato da un legame fortissimo instaurato con la piazza a partire dal maggio 2021, data nell’annuncio che ha dato il via all’era recente dei giallorossi.

Tra alti e bassi si è concluso un amore spesso criticato ma comunque fortissimo, che ha unito la piazza al tecnico di Setubal. Al momento degli addii, quando si parla di esoneri è però spesso anche l’ora di fare conti, soprattutto quando di mezzo c’è lo Special One, che in carriera più volte ha raccolto cifre estremamente importanti.

Roma, addio a Mourinho: quanto ha guadagnato con gli esoneri

A fare i conti in tasca a Mourinho ci ha pensato il ‘Daily Mail’, che nel totale evidenzia come lo Special One abbia messo a referto circa 80 milioni di sterline (circa 93 milioni in euro) dai suoi esoneri in carriera (cifre che non hanno ufficialità).

Un vero e proprio investimento quindi il portoghese, soprattutto per il Chelsea che ha avuto modo di chiudere i rapporti addirittura in due occasioni per un totale di circa 26 milioni di sterline: 18 milioni quando è stato licenziato dallo Stamford Bridge nel 2007 e 8,3 quando l’addio si è consumato nel 2015.

17 milioni di sterline (quasi 20 in euro) con la separazione dal Real Madrid mentre sono addirittura 20 di sterline i milioni messi in cascina dopo l’esonero del 2018 dallo United, pochi mesi dopo aver siglato un biennale fino al 2020. A due anni dalla naturale scadenza del contratto si è invece esaurita l’avventura al Tottenham che in dote ha portato circa 15 milioni di sterline. La Roma rappresenta l’unica eccezione in questo momento, visto che il club giallorosso dovrà limitarsi a riconoscere allo Special One i restanti mesi di stipendio fino al 30 giugno del 2024.