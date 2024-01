Danilo spaventa la Juventus: arriva l’offerta per la cessione a gennaio

Nuovo assalto a Danilo per portarlo via da Torino nel mercato di gennaio: ecco la posizione della Juventus sul difensore brasiliano

Il manuale del leader ideale, questo potrebbe essere una delle pubblicazioni firmate Danilo. Il brasiliano è arrivato a Torino dopo grandi esperienze come Manchester City e Real Madrid e, in maniera silenziosa, è diventato uno dei giocatori più carismatici all’interno dello spogliatoio bianconero.

Nelle ultime stagioni, specialmente nei momenti di massima difficoltà, è stato proprio lui a metterci la faccia e a parlare a nome del gruppo squadra. Sul campo si è guadagnato i gradi di capitano e anche ieri sera, dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo, sul proprio profilo Instagram ha indicato la via: “La determinazione è la nostra forza. Andiamo avanti insieme Juve”. Le grandi prestazioni di Danilo, però, hanno catturato l’attenzione di diversi club e nel mercato di gennaio è pronto un clamoroso assalto.

Il Flamengo ci prova per Danilo a gennaio: la Juve fa muro

Secondo quanto riportato da Julio Miguel Neto, giornalista brasiliano, il Flamengo avrebbe messo nel mirino Danilo e vorrebbe portarlo in Brasile in questa sessione invernale di mercato. Il Fla è alla ricerca di leader con cui aprire un nuovo ciclo vincente e il difensore bianconero è in cima alla loro lista.

I sogni del Flamengo, però, si scontrano contro la volontà della Juventus. Il club piemontese, infatti, non ha la minima intenzione di perdere Danilo nel mercato di gennaio né nella prossima estate. Il brasiliano ha un ruolo molto importante all’interno dello spogliatoio bianconero e Cristiano Giuntoli è molto attento a questi equilibri, che sono fondamentali per costruire la mentalità giusta all’interno di un gruppo di lavoro. Non è un caso che la forza della Juventus di quest’anno sia proprio legata ad una forza morale, ad una resilienza insita al gruppo squadra. Un aspetto a cui ha contribuito in maniera attiva anche Danilo, indicando la retta via da vero leader e da capitano. Per tornare in patria c’è tempo, ora il brasiliano vuole essere ancora protagonista in Europa e in particolare con la maglia della Juventus.