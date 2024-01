Dal futuro in panchina al rapporto con i Friedkin: “Mourinho parafulmine”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, Ivan Zazzaroni ha toccato anche e soprattutto il tema riguardante l’esonero di José Mourinho. Ecco le sue parole

Le ultime 36 ore sono state monopolizzate, da un punto di vista mediatico, dalla notizia riguardante l’esonero di José Mourinho. La decisione da parte dei Friedkin di sollevare dall’incarico lo Special One ha posto le premesse per l’affondo dei giallorossi per De Rossi, che dopo aver apposto la firma sul contratto ha immediatamente diretto i primi allenamenti nel centro tecnico di Trigoria.

Lo scossone sulla panchina della Roma, come prevedibile, ha avuto una cassa di risonanza importante. Il tema è stato affrontato, tra gli altri, anche da Ivan Zazzaroni, intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY. Il rapporto tra Mourinho e i Friedkin è stato uno degli argomenti principali su cui ha focalizzato la sua attenzione il direttore del “Corriere dello Sport”. Ecco quanto dichiarato in merito da Zazzaroni: “Mourinho è sempre lasciato solo, con una società che non l’ha mai tutelato sotto il piano dell’immagine. C’era un rapporto molto strano con la presidenza, quasi inesistente. La squadra aveva contenuti tecnici buoni, non eccezionali. Le ultime tre designazioni arbitrali nei confronti della Roma sono stati Rapuano, Aureliano e Orsato, con quest’ultimo non hai mai vinto un derby. Secondo me c’è qualcuno che si è tolto un peso. Ho visto critiche nei confronti degli arbitri molto più pesanti”.

Roma, Zazzaroni sul futuro di Mourinho: “Spero ci sia una squadra di club”

Zazzaroni ha poi continuato la sua analisi, ponendo nuovamente l’accento al ruolo “mediatico” ricoperto da Mourinho negli ultimi anni, che hanno proiettato il tecnico portoghese al centro di vibranti polemiche arbitrali: “Non puoi mandare sempre avanti Mourinho come parafulmine, esponendolo anche a figure che non piacciono”.

Infine, una chiosa sul futuro di Mou: “Nel futuro di Mourinho spero che ci sia una squadra di club perché lui ha bisogno del lavoro quotidiano, nonostante al momento lo stiano chiamando solo nazionali. Quando arriverà una società che gli darà i giusti stimoli tornerà al lavoro”.