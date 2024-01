Ciganiks occasione di mercato: Ascoli e Ternana sul terzino lettone

Il classe ’97 è uno dei migliori laterali del massimo campionato polacco, dove gioca con la maglia del Widzew Lodz. Il suo contratto scade a giugno

Possibile futuro in Italia per Andrejs Ciganiks. Stando a indiscrezioni, sul laterale lettone hanno messo gli occhi due squadre di Serie B: Ascoli e Ternana.

Cresciuto nelle giovanili del Bayer Leverkusen, il classe ’97 è uno dei migliori terzini mancini del massimo campionato polacco. In più è la classica occasione di mercato, visto che il suo contratto col Widzew Lodz scade il prossimo giugno. Ascoli e Ternana devono però vedersela con la concorrenza, che comprende diversi club tra cui l’israeliano Maccabi Netanya.

In Polonia dal gennaio di un anno fa, il ventiseienne nato a Liga vanta trascorsi anche in Olanda, Ucraina e Slovacchia. Ciganiks ha spiccate doti offensive, come dimostrano i 3 gol e 2 assist realizzati nelle 19 presenze collezionate nell’annata in corso. Complessivamente sono invece 50 le sue presenze con la Nazionale lettone.