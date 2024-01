Bomba dalla Spagna: c’è il Napoli su Mourinho

Jose Mourinho non resterà fermo per molto tempo. Sono diversi le squadre sulle sue tracce dopo l’addio alla Roma

Sono passate poco più di 24 ore dalla separazione di Jose Mourinho con la Roma. I giallorossi hanno chiaramente voltato pagina affidandosi a Daniele De Rossi, per il portoghese, invece, servirà un po’ di tempo per capire dove proseguirà la sua carriera.

Di certo, lo Special One non rimarrà molto senza squadra. Le opzioni sul suo tavolo, d’altronde, non mancano, a partire dalla possibilità di andare allenare in Arabia Saudita. Lo ha cercato con insistenza l’Al-Ittihad, prima di affidarsi a Marcelo Gallardo, ma nella Saudi Pro League ci sono diversi club pronti a consegnargli una panchina. In passato poi è emersa anche l’ipotesi Portogallo, un’ipotesi che adesso appare poco percorribile ,visto il contratto fino al 2026 di Roberto Martinez con la nazionale.

Mourinho al Napoli, ci pensa De Laurentiis

Sport.es, che analizza la situazione di Mourinho, non esclude così che possa esserci ancora l’Italia nel futuro del tecnico portoghese.

La squadra che potrebbe decidere di puntare sullo Special One sarebbe il Napoli. De Laurentiis d’altronde è alla ricerca di un allenatore di esperienza e le difficoltà nell’arrivare ad Antonio Conte, potrebbero spingerlo a fare un tentato per Mourinho.

E’ sempre il portale spagnolo, infine, a mettere sul piatto altre piste per il portoghese. Non si può così escludere un ritorno in Premier League, alla guida del Newcastle, o nel suo Porto, dove tutto ebbe inizio. Un’ultima ipotesi da tenere in considerazione è quella legata alla nazionale brasiliana, anche se questo treno sembra essere passato. I Verdeoro hanno, infatti, messo sotto contratto Dorival Junior fino al 2026.