Vlahovic è il Lautaro della Juventus, Allegri: “Non dimentichiamo una cosa”

La Juventus travolge il Sassuolo, trascinata dai gol di Vlahovic: le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

È una Juventus diversa, sul pezzo e con maggiore consapevolezza nei suoi mezzi rispetto al tonfo dell’andata sul campo del Sassuolo.

I bianconeri giocano sul velluto e si riportano sotto alla capolista Inter in classifica. Una Juve solida e anche frizzante, trascinata da un Vlahovic in stato di grazia e che risponde all’antagonista Lautaro Martinez. Il serbo ha svoltato e Allegri si gode lo stato di forma del suo numero nove: “Se Vlahovic è il Lautaro della Juventus? Non è una risposta o un confronto con nessuno. Ha passato un momento complicato, adesso sta bene fisicamente ed è in fiducia – risponde Allegri alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Sta lavorando molto e ogni giorno in allenamento per migliorare. Non dimentichiamo che è ancora un classe 2000, ha tempo davanti a sé per raggiungere quella maturità tale per gestire e giocare così tutte le partite”.

Allegri in conferenza dopo Juventus-Sassuolo: “Abbiamo bisogno del miglior Chiesa”

Allegri prosegue applaudendo la sua Juve: “La squadra è stata brava. C’è da fare i complimenti ai ragazzi: abbiamo 49 punti in classifica e siamo a +16 sulla quinta. È un dato molto importante, anche se c’è sempre da migliorare in tante cose. I ragazzi però hanno dimostrato maturità”.

La Juventus può balzare in vetta alla classifica prima dello scontro diretto del 4 febbraio a San Siro, approfittando del rinvio di Inter-Atalanta per l’impegno in Supercoppa della formazione di Inzaghi: “Non penso a queste robe, adesso la testa deve essere rivolta solo al Lecce perché sarà una partita tosta e in casa loro – chiosa l’allenatore livornese – Solo dopo penseremo all’Empoli: dobbiamo fare un passo alla volta. Adesso l’unica cosa da fare è restare con i piedi per terra e giocare sempre con questo spirito”. Allegri infine torna sui singoli: “Cambiaso è un ragazzo intelligente, sta crescendo molto ed è un giocatore molto tecnico. Chiesa? Sta bene, sono contento di lui. Abbiamo bisogno del miglior Chiesa, così come di tutti gli attaccanti. Adesso rientrerà anche Kean. Yildiz ha fatto delle buone giocate, forse avrà perso un pallone: è giovane ma dimostra già grande tecnica”.