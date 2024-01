Un titolare di Ancelotti al Milan: Pioli lo prende gratis

Il calciatore andrà in scadenza al termine della stagione e non ha ancora rinnovato il suo contratto con i ‘blancos’

Potrebbe chiudersi un’era gloriosa in casa Real Madrid al termine dell’attuale stagione. Sono diversi infatti i ‘senatori’ in scadenza di contratto che a giugno potrebbero fare le valigie e salutare Carlo Ancelotti, fresco invece di rinnovo biennale con il club di Florentino Perez.

Da leggende come Toni Kroos e Luka Modric, passando anche per un calciatore accostato al campionato italiano come Lucas Vazquez. Un altro calciatore che con il Real Madrid ha scritto pagine vincenti nella storia recente della società, inoltre, è Nacho. Lo spagnolo ha ritrovato minuti nelle ultime uscite diventando un titolare a tutti gli effetti al fianco di Rudiger, come avvenuto nella finale di Supercoppa di Spagna vinta per 4-1 nel ‘Clasico’ contro il Barcellona.

Un calciatore che ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa, tornato ad essere titolare per via dei seri infortuni rimediati prima da Eder Militao e poi da David Alaba. Insieme al compagno tedesco, Nacho è dunque l’unico difensore di ruolo a disposizione della squadra allenata da Ancelotti, in attesa di possibili rinforzi da qui alle prossime due settimane per allungare numericamente il reparto.

Calciomercato Milan, Pioli chiede Nacho a fine stagione

Nacho, a più riprese, negli ultimi anni è stato accostato alle big del campionato italiano, dalla Juventus all’Inter passando anche per la Roma.

Adesso, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Milan sarebbe tornato alla carica per il difensore in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nelle ultime settimane intorno al Real Madrid è cresciuto l’ottimismo circa le possibilità trovare un accordo per il prolungamento del difensore. Pioli, anche a causa dei numerosi infortuni avuti negli ultimi mesi, avrebbe però chiesto espressamente al club di fare un tentativo per ‘scippare’ a zero il centrale di Ancelotti. Decisiva sarà la volontà dello stesso Nacho, che dovrà scegliere se accettare ancora una volta un ruolo meno rilevante in maglia ‘blanca’, o se cimentarsi nella sfida italiana e mettersi alla prova con un’esperienza forse più stimolante.