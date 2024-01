Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 16 gennaio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 16 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Allegri faccio il ribaltone”. La Juve sogna il sorpasso. Taremi gol Inter. Roma, Mou divide: l’ideale è De rossi. Milan, Sacchi a Pioli: “Ora pensi al 3° posto”. L’Atalanta ne fa 5 al Frosinone. L’Empoli a Nicola.

Così apre il Corriere dello Sport: “Max, corsia di sorpasso”. Missione Allegri: primo posto in sei giorni. Inzaghi in pole: se vince la Supercoppa è record. La Lazio non rilancia: Felipe Anderson ha scelto i bianconeri. La Roma è in crisi, arriva Friedkin. Atalanta, colpo Champions. Frosinone trema: 5° KO di fila.

L’apertura di Tuttosport: “Il sorpasso di Yildiz”. Allegri col Sassuolo punta ancora sul gioiello turco. Il Toro e il dopo Juric: contatti per Vanoli. Roma-Usa linea calda: Mou, l’ombra dell’esonero. SOS salvezza, mossa Empoli: ecco Nicola lo specialista.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 gennaio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 16 gennaio 2024.

Vinicius è l’uomo copertina in casa Real Madrid dopo il trionfo in Supercoppa: “Rey de copas” titola AS. “Guardiola vota Xavi”, si legge invece in prima pagina sul Mundo Deportivo: l’ex tecnico blaugrana a sostegno del collega, in crisi sulla panchina del Barcellona.