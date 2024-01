Non solo Mourinho, salta anche un altro big in Serie A

L’esonero di Mourinho è la notizia di giornata ma, oltre allo Special One, può saltare anche un altro top allenatore del campionato italiano

Una giornata impossibile da dimenticare per i tifosi giallorossi: il sedici gennaio 2024 sarà ricordato, per sempre, come il giorno dell’esonero di Mourinho: lo Special One, nonostante il legame creato con i propri tifosi, una Conference vinta e una finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia, paga gli ultimi risultati in campionato, un gioco non brillante e l’eliminazione (pesante sotto tutti i punti di vista) contro la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Notizia che ha scosso il mondo giallorosso: se una separazione al termine della stagione e del contratto del portoghese, era più che prevedibile, cambiare a stagione in corsa ha generato tanto disappunto nei confronti della società. In attesa di capire come proseguirà la stagione del club con De Rossi nuovo allenatore, il tecnico portoghese non è l’unico big che rischia di lasciare la propria squadra di appartenenza.

Sul noto social X abbiamo fatto un sondaggio chiedendo quale allenatore rischia di avere lo stesso destino dello Special One. Al primo posto, con il 73.2%, troviamo Pioli. Percentuale netta quella che ha visto protagonista il tecnico dei rossoneri. La stagione di Leao e compagni, fino a questo momento, è stata caratterizzata da diversi alti e bassi con la possibilità di regalare una grande soddisfazioni ai propri tifosi grazie all’Europa League. La sensazione è che, indipendentemente da tutto, al termine della stagione le strade di Pioli e dei rossoneri si separeranno.

Al secondo posto di questo sondaggio Inzaghi con il 13.4%. Il distacco dal tecnico rossonero è piuttosto ampio ma si tratta, in ogni caso, di una percentuale importante. Bisogna però specificare una cosa: l’allenatore dei nerazzurri rischia di dire addio alla panchina dell’Inter solo in caso di mancato scudetto. Il campionato è l’obiettivo principale di una squadra che sta dimostrando, fino a questo momento, di essere la principale favorita per la vittoria finale.

Pioli a rischio: nessun pericolo per Sarri

Il terzo posto del sondaggio è occupato da Allegri con il 9.8%. L’allenatore, da quando è tornato sulla panchina dei bianconeri, è sempre stato criticato per un gioco non brillantissimo e la mancata conquista di trofei. Quest’anno le cose potrebbero cambiare con la squadra in semifinale di Coppa Italia e in piena corsa per lo scudetto.

📊MOMENTO SONDAGGIO ❌#Mourinho esonerato dalla #Roma, ma i giallorossi non sono l’unica big che potrebbe cambiare guida tecnica. Chi è l’allenatore che rischia di più al termine della stagione❓ ⚡️VOTA, COMMENTA e REPOSTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 16, 2024

Il futuro del tecnico sembra essere legato ai risultati di questa stagione e la sensazione è quella di un possibile addio dalla Juve qualora la stagione dovesse essere chiusa senza nessun titolo vinto. Chiude il sondaggio Maurizio Sarri che ha raccolto, in termini percentuali, il 3.6%. L’allenatore ha un legame molto forte con il pubblico biancoceleste e la voglia è quella di non interrompere il rapporto una volta conclusa la stagione. Il progetto della Lazio è piuttosto interessante e con Sarri la squadra può togliersi diverse soddisfazioni.